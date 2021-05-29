Üniversitenin eğitim uçağıyla kebapçı reklamı çektiler

Gaziantep'in Kalealtı Semti'nde iş yeri bulunan ve değişik mekanlarda kebap, ciğer şovlar yaparak sosyal medya hesabından yayınlayan bir kebapçı, bu kez de müşterilerine ‘Jet' hızıyla servis yaptığını anlatmak için değişik bir yol denedi. Ancak, bu yöntemde Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerine uçuş eğitimi verilmek üzere satın alınan uçak kullanıldı.

MAKSAT JET HIZI İLE HİZMET ALGISI AMA…

Tanıtım filminde, iş yerinde çalışan kebapçı, iş yeri sahibine Gaziantep şivesi ile, “Ağam artık dron da yetişmiy. Şuna bir el at” diyor. İş yeri sahibi de elinde kebap dürümleriyle zıplıyor ve kendisini Gaziantep Üniversitesinin Gaziantep Hava Limanı'ndaki hangarında buluyor. Çekim, uçağın taksi pistten ana piste çıkışı, kebapçının uçağın içinden paketleri müşterilerine atması ve müşterilerinin de paketleri yakaladıktan sonra teşekkür amaçlı uçağa el sallamasıyla devam ediyor. Sonunda ise, kebapçı herkesi isim ve adresini paylaştığı kebapçı dükkanına davet ediyor.

Kebapçı, bu görüntüleri ”Bizim sert dron Mametdin pabucu dama atıldı. Hizmette sınır yok. Uçak bile var” yorumuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Gaziantep Üniversitesi öğrenci eğitim uçağıyla çekilen kebapçı reklamının sosyal medyada yayınlanması üzerine tepkilerini dile getiren yurttaşlar, “O uçağın havalanması için DHMİ'ye, yakıtına binlerce TL ödeniyor. Bunun yanı sıra, kendi babalarının uçağını tahsis edermiş gibi üniversitenin eğitim uçağını saçma sapan işlere kullanıyorlar. Bu olayın sorumlusu herkesten hesap sorulmalıdır” dedi.