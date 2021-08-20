Vali açıkladı: 436 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 16 ilçede dün yapılan kontrollerde 170'i Afgan 436 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul'da 19 Ağustos'ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 170’i Afgan, 266’sı diğer uyruklulardan olmak üzere 436 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.” dedi.