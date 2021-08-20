Haberler - Gündem

Vali açıkladı: 436 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 16 ilçede dün yapılan kontrollerde 170'i Afgan 436 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini açıkladı.

SOZCU.COM.TR
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Vali açıkladı: 436 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul'da 19 Ağustos'ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 170’i Afgan, 266’sı diğer uyruklulardan olmak üzere 436 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.” dedi.

Hangi ülke kaç Afgan mülteci alacak? İlginizi Çekebilir Hangi ülke kaç Afgan mülteci alacak?
Afganistan Avrupa Avrupa Birliği Dünya istanbul sosyal medya