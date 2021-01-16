Vali Yerlikaya’dan kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla, vatandaşlara kar yağışı uyarısında bulundu.

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; İstanbul’da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

Kar yağışına karşı hazır olunduğunu da ifade eden Vali Yerlikaya, “Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4 bin 79 kilometre yol ağında; 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif 60 bin ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında. Bölge Müdürümüz, 'Yeter ki kar yağsın, biz hazırız' diyor” dedi.

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