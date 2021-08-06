Van’a giriş yapan göçmenler mahalle arasında koşarken görüntülendi

Van üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı iddia edilen Afgan göçmenlerin birkaç gün önce çekilen mahalle arasında koştukları görüntüler sosyal medyanın gündemi oldu. Görüntüler üzerine bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye büyük bir işgalle karşı kaşıya...Vatana hıyanet edenler sadece izliyor!" dedi.

ORHAN BOZKURT

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Van’da bir vatandaşın evinin önünde çektiğini belirttiği Afgan göçmenlerin mahalle arasında koşturdukları görüntülerini paylaştı.

Özkoç’un “Türkiye büyük bir işgalle karşı kaşıya… Vatana hıyanet edenler sadece izliyor!” diyerek paylaştığı görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Görüntülerdeki göçmenlerin, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yakalanan gruba ait olduğu öne sürüldü.

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