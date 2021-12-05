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Van’da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi.

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Van’da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde araç ile uyuşturucu madde sevki yapılacağı duyumu alındığı belirtildi.

Açıklamada, “4 Aralık 2021 günü saat 19.30 sıralarında bahse konu araç durdurularak yapılan aramada, içerisinde 70 adet paket halinde toplam 35 kilo 824 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü N.T. isimli şahıs gözaltına alınmış olup hakkında adli işlemlere başlanılmıştır” denildi. (İHA)

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