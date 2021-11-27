Van’da korkutan deprem! Son depremler…

Van’ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.20'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER