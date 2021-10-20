Vatandaş isyan etti: Ayda bir kilo et yiyemiyoruz, vallahi açız

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, engelli ve emekli vatandaşa bir dokundu bin ah işitti: Ayda bir kilo et yiyemiyoruz, vallahi açız, billahi açız.

Mehmet SERBES

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Adana'daki metro durağında düşünceli bir şekilde oturan emekli vatandaşla dertleşen CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin'in “Geçinebiliyor musunuz?” sorusuna yanıt veren engelli, emekli vatandaş şunları söyledi:

– Geçinemiyoruz? Cebimizde 10 lira bulamıyoruz. Hastaneye 200 lira ile gidiyoruz, elimiz boş dönüyoruz. Ayda bir kilo et yiyemiyoruz, tavuk yiyoruz. Hastanede reçete payı da alıyorlar. Bu maaş yetmiyor. Lütfen Cumhurbaşkanımıza iletin, bizim maaşları düzeltsin. Vallahi açız, billahi açız. Yetmiyor maaşım kurban olayım. Yetse neden konuşayım? Hastaneye gittim iki defa 120, 120 240 liramı aldılar. 4 çocuk, eşim ve ben 6 kişiyiz. Hepimiz tek odada kalıyoruz. Dünyada dikili ağacım yok. Bu yaşa geldim, ben açım!

NE TATİLİ! FATURALARI ÖDEYEMİYORLAR

Türkiye'deki emeklilerin geçinemediğine işaret eden Dr. Şevkin, bütün dünyada emeklilerin çalışma süresi sonunda tatil yaptığını ancak Türkiye'deki emeklilerin tatil bir tarafa geçinemediğini vurguladı. Sıkıntının büyüklüğüne dikkat çeken Dr. Şevkin, “Bir de evde işsiz varsa emeklilerimiz ona da bakıyor. Emeklilerimiz elektrik, su parasını ödeyemiyor, yetinemiyor” diye konuştu.