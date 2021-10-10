Vatandaşlardan AKP’li belediyeye ‘kat artışı’ tepkisi

AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı ile Altınkayısı Bulvarı arasında 800 metre uzunluğunda yol açtı. AKP'li belediye, açılan yol üzerindeki bazı arazi sahiplerine 15 kat ve ticari alan verirken bazı yerlere 0,20 kat yoğunluğu verildiği iddia edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Bostanbaşı ile Altınkayısı Bulvarı 800 metre uzunluğunda 35 metre genişliğinde bağlantı yolu için çalışmalar başladı. Ancak yol için düzenlenen imar planında farklı uygulamaların olduğunu öne süren arsa sahipleri, çalışmaların devam ettiği Tecde Mahallesi Altın Kaşık Mevkii'nde bir araya gelerek, imar planının usulsüz yapıldığını iddia ettiler.

“YOLUN KARŞI TARAFINA 1 BUÇUK KAT YOĞUNLUĞU VERİLİRKEN BİZE 0,20 YOĞUNLUK VERİLDİ”

AKP'li Malatya Büyükşehir Belediye'nin yapmış olduğu yol açma çalışması hakkında konuşan Tecde Mahallesi sakinlerinden Vahdettin Kayış, “Tecde Mahallesi Altınkaşık mevkiinde yaklaşık 800 metre açılan yol için yapılan imar planında farklı uygulamalar olduğundan dolayı arsa sahipleri olarak itiraz ediyoruz. Daha önce yapmış olduğunuz itirazlar yolumuzun artırılmasıydı ama belediye encümenleri kabul etmedi. Oysa aynı yol güzergâhında 15 katlı olan yer var 1 buçuk yoğunluk var. Biraz ilerisinde 0,50 yoğunluk var 8 kat alabiliyor. Bizim arsalarımıza da 0,20 yoğunluk veriliyor. Dolayısıyla 6 dönümlük olan bir yerde tarım alanın arkasına ticari yer olarak bırakılıyor. 0,20 yoğunlukta bin 200 metre kare dükkan diyor bunu da müteahhitte verdiği zaman 0,50'sini alıyor 600 metre kare kalıyor. 600 metre kareye de hiçbir şey yapamazsın. Yarın öbür gün denilecek ki 6 dönümlük yerde senin ticari alanda yerin var bir de bunların vergisi çıkartılacak. Dönümü 1 milyon liradan hesaplandığında yılda 6 milyon benden vergi alınacak. Oysa 6 lira dahi hiçbir köylünün geliri yoktur. Yolun 50 metre yukarısına tarım alanı diyorlar. Tarım bitmiş ama ticari alan olarak açıyorlar ama kat vermiyorlar” diye konuştu.

“BU YAPILAN ALLAH’TAN REVA MI?”

Kat yoğunluğunun artırılmasını talep eden Kayış, “Bizim Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yeşilyurt Belediye Başkanından tek bir ricamız var bizimde arsa yoğunluğumuz diğer arsa sahipleri gibi 1 buçuk yoğunluk olarak artırılmasını istiyoruz. Yoksa biz yolun açılmasına karşı değiliz. Güngör caddesinde 14 metre yol yapıyorlar 11 kat veriyorlar bizim bahçelerimizden 35 metrelik yol gidiyor ama bizlere 0,20 yoğunluk veriliyor Allah'tan reva mıdır bu? Bu Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir uygulamadır. Gelin buraya bakın yolunuzu açın bizimde yoğunluğumuzu artırın Malatya'nın trafiği de buradaki insanlarda rahat etsin” diye kaydetti.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Mahalle sakinlerinden Sabri Şireci, yapılan yıl açma çalışmasıyla ilgili mahalle sakinlerinden görüş alınmadığını söyledi. Şireci, “Burada 800 metre uzunluğunda yeni bir yol açıldı yolun sonu ile başlangıcına bina yapımlarına 14-15 kat verildi arada ise ticari olarak gösterilmesine karşı geriye kalan 300 metrelik alanı tarım arazisi olarak bırakıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanına ve Milletvekillerine sesleniyorum, hani Malatya örnek şehirdi, yaptığınız örneklik bu mu? Kapınıza geldiğiniz zaman kabul etmiyorsunuz hani halkla görüşecektiniz? Bizzat Sayın Öznur Çalık canı istediği zaman yapamayacağı bir şey yoktur. Nerede kendisi sesimizi neden duymuyor? Biz Tecde halkı olarak biz onlardan şikayetçiyiz hakkımı da helal etmiyorum. Tecde'nin alanını tarım alanı deyip de 6 dönümlük yerden 300 metre tarım alanı bırakılmış. Hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullandı.