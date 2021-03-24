Vatandaşları uyaran AKP’li başkan lebaleb kongrede!

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüsü risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Kayseri'de her geçen gün artan vaka sayısı endişelendiriyor. Kentin durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 13-19 Mart güncel corona virüs risk haritasına da yansıdı. Haritaya göre, Kayseri'de 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısının 140’lardan 196,07’ye yükseldiği görüldü.

YÜZ BİNLERCE KİŞİYE MESAJ ATTI

Kentteki vaka artışının ardından AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşları corona virüse karşı uyardı. Vatandaşlara mesaj gönderen AKP'li Büyükkılıç, “İlimizde vaka sayıları artıyor. Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmeyelim, bir süre ev ziyaretlerine ara verelim, misafir kabul etmeyelim. Sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşları corona virüse karşı kalabalık ortamlardan uzak durmaya davet eden Büyükkılıç, partisinin 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongre fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Büyükkılıç'ın kalabalık ortamda sosyal mesafe kurallarını hiçe sayması dikkat çekti.

“SAMMİYETSİZ OLDUKLARININ GÖSTERGESİ”

Duruma tepki gösteren CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, şunları söyledi: Corona virüsü sadece AKP'lilere bulaşmıyor sanırım. Kayseri'den kongreye yaklaşık 6-7 adet otobüs kaldırdılar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı vatandaşa belediye bütçesinden uyarı mesajı atıyor sonra yüzlerce vatandaş otobüslerle sosyal mesafe, hijyen, maske hiçe sayılarak Ankara’ya taşınıyor. Biz samimiyetsiz olduğunuzu, iktidar için halkın sağlığını hiçe saydığınızı zaten biliyoruz. Ama hiç değilse vatandaşın parasıyla samimiyetsiz mesaj atmayın!

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