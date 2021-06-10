Veli Ağbaba: AKP’de siyaset yapıp tek maaş alan bürokrat yok

CHP Ekonomi ve Esnaf Masası'nın Doğu turu devam ediyor. CHP genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri ve 16 milletvekilinin katıldığı ziyaretlerin üçüncü gününde, CHP'li milletvekilleri bugün Muş'ta basın toplantısı gerçekleştirildi.

“PARTİMİZİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DİKKATE ALINMADI!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Salgında en büyük zorluğu esnaflarımız çekti. Bu yılın sadece Ocak ile Mayıs ayları arasında 40 bin esnaf iflas etti. 2020 Mart ayından 2021 yılının Mayıs ayına kadar 140 bine yükselmiş durumda. Haziran'da normalleşme başladı ancak esnafın borç yükü düşünüldüğünde henüz normalleşmenin başladığı söylenemez. Hem sağlık hem ekonomik alanda kimseye güven vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız.

Keyfi kararlarla, kimsenin anlam veremediği kararnamelerle süreç yönetildi. Ekonomi Masası olarak 2018 yılının Ağustos ayında ekonomik kriz çıktığı zaman Genel Başkanımızın talimatıyla ve Faik Öztrak'ın başkanlığında kuruldu. Partimiz ekonomiyle ilgili sadece eleştirileri değil, çözüm önerilerini de sundu. 2018 yılının Ağustos ayında 13 maddelik, Esnaf Masamızın açıkladığı 17 maddelik çözüm paketlerimiz vardı. Bu önerilerimiz dikkate alınmadı.”

“ESNAFA ‘NEFES’ DİYE ‘NEFES KESME KREDİSİ’ VERİYORLAR”

“Esnaflarımıza ilişkin hiçbir önerimizi dinlemediler. Artık halk sağlığı dikkate alınarak hijyen tedbirleriyle iş yerleri açılmalıdır. Kiralarda stopaj uygulamasına son verilmelidir. Bu süreç içerisinde esnafa yönelik icra işlemleri durdurulmalıdır. Esnafın kamuya ait borçları tekrar yapılandırmadan ziyade kapalı kaldıkları dönem göz önüne alınarak BAĞ-KUR, SGK gibi borçları devlet tarafından üstlenilmelidir. Esnafın bankalara olan kredi borçları faizsiz olarak ertelenmelidir.

Esnaflar, gelir desteğinden mahrum kaldığı süre içerisinde tek geçim kaynağı adeta kredi kartları olmuştur. Esnafın kredi kartı borçları da faiz işletilmeden ertelenmelidir. Özellikle esnaf ve sanatkârlara bağlı olmayan büyük işletmelere Kredi Garanti Fonu kapsamında faizli kredi yerine faizsiz ve iki yıl ödemesiz can suyu kredisi verilmelidir. Esnafın düşmanı olan, üç harfli zincir marketlere de bir düzenleme getirilmelidir. Esnaf geçen yıl mayıs ayında yıllık 7,5 faiz oranında kredi kullanmıştı. Şimdi ki müjde de verilen faiz oranı yüzde 133 zamla yıllık 17,5 oldu. Bunun adı nefes kesme kredisidir.”

“AKP GENEL BAŞKANI HALKLA DALGA GEÇİYOR, TAM BİR TİYATROYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

“Ranta dayalı ekonomi arttıkça yolsuzluk ve işsizlik artıyor. Dün AKP Genel Başkanı ‘aç olanları siz doyurun' diyor. 19 yıldan beri bu açlığın sorumlusu sensin, o koltuğu bırak, işsizlik nasıl çözülür bütün Türkiye'ye biz gösterelim. AKP Genel Başkanı halkla dalga geçiyor, sokaktan habersiz. Biri aşılarla, diğeri uçan arabalarla ilgili konuşuyor. Tam bir tiyatroyla karşı karşıyayız. Doğu turumuza Siirt'te başladık, dün Bingöl'deydik. Herkes konuşmaktan çekiniyor, herkes perişan.

20 milyon kişi sosyal yardımlardan para alıyor. Eğer insanlar aç değilse bu insanlara niye para veriyorsunuz? 3 milyon 300 bin işçi asgari ücretin altında; 1 milyon işçiyse asgari ücretin yarısı kadar maaş alıyor. 10 milyona yakın işsizimiz var. 106 ülkenin nüfusundan daha büyük işsizimiz var. Asgari ücret yılbaşından bu yana 443 TL eridi. Enflasyonun yüzde 17 olarak açıklandığı ülkemizde herkes biliyor ki gerçek enflasyon yüzde 40'ın üzerinde. 34,5 milyon kişinin bireysel kredi kartı borcu var. Halkın bankalara borcu 900 milyar lira. Çiftçinin 150 milyar TL'yi yaklaştı. Kredi kartı borçları 153,5 milyar lira. Ücretsiz izne çıkarılan 2,8 milyon kişi günlük 39 TL'yle geçiniyor. Faizde dünya 7.'si, enflasyonda dünya 14.'süyüz. Türkiye'de 3 milyon 276 bin çocuğun hiçbir geliri olmayan ailelerde yaşıyor.”

“AKP’DE SİYASET YAPIP TEK MAAŞ ALAN BÜROKRAT YOK”

“Açlık var mı, var. Bir gerçek daha var, insanlar iş bulamazken genç işsizlik varken, her 3 gençten 1'i işsizken, iktidar ülkeyi babalarının çiftliği gibi yönetiyor. TRT Genel Müdürü çift maaş alıyor. AKP'de siyaset yapıp tek maaş alan bürokrat yok. Eskiden utanma duygusu vardı, artık o da yok oldu. TRT Genel Müdürü çift maaş alır da onun yardımcısı durur mu, yedi sülalesini TRT'ye yerleştirmiş. Türkiye'nin itibarını, kaynağını devrettikleri Varlık Fonunun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Salim Arda Ermut'un aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine atandığını iki ayrı kurumdan toplam 66 bin 917 lira maaş aldığını ortaya çıktı. AKP'li Hazine ve Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün, SunExpress'te yönetim kurulunda 67 bin 179 TL maaş da o alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’ın da Bakan Yardımcılığından 27.917 TL, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığından 18.000 TL olmak üzere aylık toplam 45.917 TL maaş aldığını öğrendik. Eski AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş'in, Kızılay'ın Sağlık A.Ş. isimli şirketine yaklaşık 30 bin TL maaşla genel müdür yapıldığı açığa çıktı. Yetiş'in eşi Sema Kopuz Yetiş'in de Kızılay'da üç ayrı koltuğu var. Saymakla bitmiyor. Tarım Kredi Kooperatif'in Başkanı eski AKP Bilecik Milletvekili 7 ayrı yerden maaş alıyor. İletişim Başkanı'ndan bürokratına kadar çift maaş almayan kimse yok. Bir karikatür Bakan CHP'yi yolsuzlukla suçluyor.

Daha dün 750 milyon krediyi ödemediği ortaya çıkmadı mı? Yolsuzluk arıyorsan Muş'taki eski kütüphanenin yerini KADEM'e verilmiş. Yolsuzluk arıyorsan FETÖ Borsası'na bak.”

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ, BAHÇELİ’DEN DAHA ÇOK ÇALIŞMIŞ!

“Cumhurbaşkanı çetelerle mücadele ediyormuş. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağının mafya olduğunu hepimiz biliyor. Suç örgütü lideri, AKP için Rize dışında Sakarya, Sivas, Maraş, Niğde, Kıbrıs, İzmir, Nevşehir, Ankara ve İstanbul'un birçok ilçesinde miting yaptığını söylüyor. Bahçeli'den daha fazla miting yaptım, daha fazla faydam var diyor. AKP'den bir tane istifa eden yok, yüzü kızaran yok. Bir Başbakan ki, oğlunun Venezuela'ya gittiğini suç örgütü liderinden öğreniyoruz. Oğlu için ‘maske götürdüğünü' söylüyor. AKP'nin suçlamalarına ve her şeye rağmen Türkiye'yi aydınlık bekliyor.”

FAİK ÖZTRAK: İŞSİZ SAYISI 9 MİLYON 517'İ BULDU, İŞSİZ SAYISINDAKİ ARTIŞ 622 BİN KİŞİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi, Öztrak şu ifadeleri kullandı: “Geniş tanımlı işsizlik rakamı geçen yıla göre yine arttı, işsiz sayısı 9 milyon 517'i buldu. İşsiz sayısındaki artış 622 bin kişi. İşsizlik bütün şiddetiyle ortalığı kasıp kavuruyor. Üç ilimizi gezdik, Muş da işsizlikten mustarip. Muş'ta çalışma çağında olan insanların sadece yüzde 39'u sadece işgücü piyasasında.

Türkiye'yi dünyayla kıyasladığınızda işgücünde olan insan sayısı zaten düşük ama Muş'ta daha da düşük. Muş'ta kaç tane fabrika var, sadece beş tane. Muşlular çok üzgün ve dargın. Bugün dünyadan gelen sermaye Türkiye'ye dağıtılıyor ama Muş'a hiçbir şekilde yatırım yapılmıyor, hiçbir girişim gelmiyor. Buraya halk ekmek fabrikası açmaya geliyorlar, İstanbul'da Halk Ekmek büfelerini kaldırıyorlar. İstanbul'u ve Ankara'yı kaybettiler. Orada rant kapıları kapanınca şimdi buralara saldırıyorlar. Siirt'te sokakları yapboz tahtasına çevirmişler. Bitlis'te insanlar sokakta, şehir çarşısını yıkmışlar, esnafları sokağa atmışlar. Türkiye çok kötü yönetiliyor”

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