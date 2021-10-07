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Yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına gece yarısı operasyon

İstanbul'da kağıt toplayıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor.  Sancaktepe’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri gece saatlerinde ilçede bulunan 36 ayrı adreste Türkiye’ye yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına ve kâğıt toplama alanlarına eş zamanlı operasyon yaptı.

Yayınlanma: 09:01 - 07 Ekim 2021 Güncellenme:
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İstanbul’da Mevzuata aykırı ve sağlıksız koşullarda faaliyet gösterdiği iddiasıyla  atık toplama ve ayırma işlemi yapılan 36 farklı adrese dün gece yarısı eş zamanlı operasyon yapıldı.

Önceden belirlenen kâğıt toplama merkezlerine giren polis ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği öne sürülen çok sayıda yabancı uyruklu kâğıt toplayıcısını gözaltına aldı.

Polis ekipleri, şahısların kaldığı adres ve kâğıt topladıkları alanlarda arama yaptı. Aramalarda ele geçirilen malzemelere Zabıta ekipleri el koydu.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Kimlik tespiti yapılan kâğıt toplatıcıları üst araması yapılmasının ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek sağlık kontrolüne götürüldü.

Ardından da Tuzla'da bulunan İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemler ardından şahısların sınır dışı edileceği belirtildi. (İHA)

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