Yakalanan 1.3 ton kokainde GPS ve SIM kart muamması

Ekvador’dan Mersin Liman'ına gemiyle getirilen muz yüklü konteynerde ele geçirilen 1 ton 300 kilogramlık rekor kokain yakalamasında tutuklanan 5 zanlı hakkında açılan davanın iddianamesinde ilginç tespitlere yer verildi. Muz ithalatının nasıl gerçekleştiği maddeler halinde sıralanırken, kokain bulunan muz kolileri içinde bulunan GPS takip cihazı ve üzerindeki bir SIM kart incelemesinde bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü'nün 16 Haziran’da düzenlediği operasyonda, Ekvador’dan Mersin Limanı’na Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmişti.

67 YIL 6’ŞAR AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu olarak tarihe geçen olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak hazırlanan 16 sayfalık iddianamede, kokain kaçakçılığıyla ilgili tutuklanan, muz ithalatını yapan Mersin Serbest Bölge'de faaliyet gösteren şirketin sahibi N.Ş., oğlu H.İ.Ş., firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. hakkında ‘uyuşturucu ithal etme' suçundan 45’er yıldan 67 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aktaş tarafından hazırlanan iddianamede muz ithalatına yönelik yapılan işlemler de 14 ayrı maddede şöyle sıralandı:

-Konteyner gemi ile Mersin limanına geldikten sonra malın alıcı firması ya da vekil tayin ettiği gümrük müşavirliği firması gemi acentasından konşimento evrakının aslını alır. Bu aşamada özet beyan numarası belirli olur. (Söz konusu olayda konşimento Öz Şimşekler Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.firması tarafından acentadan teslim alınıp, gümrük müşavirliği çalışanlarına verilmiştir)

-Sonrasında malın alıcı firmasının vekil tayin ettiği gümrük müşavirliği firması yetkililerince görevli gümrük muayene memurunun yanına ya da Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne gidilir ve muz cinsi eşyalardan X-Ray sevki olmayan konteynerlerin Bakanlığımız konteyner takip sisteminden sevk işlemleri yaptırılır. (İşletici kuruluş MİP A.Ş. tarafından X-Ray sevki ve taraması’ olmayan konteynerler firmaya ya da müşavirlik firmasına bildirilir, konteynerin X-Ray tarama işlemi gerçekleştirilmeden MİP AŞ tarafından konteynerin blokesi kaldırılmaz) Zaten hâlihazırda Güney Amerika ülkelerinden gelen tüm muz konteynerleri Müdürlüğümüz personelleri tarafından X-Ray taramasına sevk edilmektedir.

-Daha sonra konteynerler X-Ray taramasına yönlendirilir ve taranır. Şüpheli yoğunluk görülen konteyner Mersin Limanı 6 numaralı ambar önüne getirilir, şüpheli yoğunluk görülmeyen konteyner diğer konteynerlerin bulunduğu (line) alana alınır, bazıları da elektriğe bağlanır. )

-Şüpheli yoğunluk görülen konteyner Mersin Limanı 6 numaralı ambar önünde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Mersin Gümrük Müdürlüğü ve firma vekilinin katılımı ile oluşturulan heyet ile kontrol edilir, konu ile ilgili yapılan işlemler tutanağa bağlanır ve Bakanlığımız konteyner takip sisteminden konteynerin kontrol edildiği belirtilerek düşüm işlemi gerçekleştirilir.

-X-Ray işlemleri biten konteynerler için gümrük müşavirliği firması çalışanları görevli gümrük muayene memuruna konteynerin özet beyan blokesinin kaldırılması için başvurur ve gümrük muayene memuru tarafından risk, bloke kaldırılır.- Malın alıcı firması ya da vekil tayin ettiği gümrük müşavirliği firması tarafından MİP e AŞ’ye kapı çıkış ve Zirai Karantina kontrolü için ARF (kontrol işlemi için evrak düzenlemek, işletici kuruluşa para yatırmak) işlemi talebinde bulunulur.

-Konteynırın bulunduğu yere Zirai Karantina Müdürlüğü personeli MİP çalışanı (konteynır kapaklarını açmak ve tekrar mühür takmak için gelen işçi) ve firma vekili işe gidilir, konteynır kapakları açılır, Zirai Karantina Müdürlüğü personelince muzlarda kontroller sağlandıktan sonra (çoğu zaman 2-3 kol indirilir ve içerisindeki muzlara bakılır) konteyner kapakları kapatılır ve MİP çalışanı tarafından mühürlenir. (MİP AŞ’ye ait plastik mühür tatbik edilir konteynere) Sonrasında Zirai Karantina Müdürlüğü personelince R Export belgesi düzenlenir. (Bir konşimentoya bağlı çok sayıda konteyner varsa Zirai Karantina Müdürlüğü personeli tüm konteynerlerin açılmasını talep etmeyebilir, aralarından örnekleme usulü konteynerlerin açılmasını talep edebilir)

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-Muz cinsi eşyanın Mersin Limanı’ndan İthalat, Transit ve Antrepoya alma işlemleri gerçekleştirileceği zaman Tarım İl Müdürlüğü personeli, MİP çalışanı (konteyner kapaklarını açmak ve tekrar mühür takmak için gelen işçi) ve firma vekili ile konteynerin yanına tekrar gidilir, konteyner kapakları açılır, eşyanın durumuna göre görevli memurca bazen eşyalardan numune alır ve analize gönderilir, sonrasında Tarım İl Müdürlüğü personelince muzlarda kontroller sağlandıktan sonra konteyner kapakları kapatılır ve MİP çalışanı tarafından mühürlenir. (MİP AŞ.’ye ait plastik mühür tatbik edilir konteynere) Sonrasında eşyalarda bir sorun yoksa Tarım İl Müdürlüğünce uygunluk belgesi verilir. (Bir konşimentoya bağlı çok sayıda konteyner varsa Tarım İl Müdürlüğü personeli tüm konteynerlerin açılmasını talep etmeyebilir, aralarından örnekleme usulü konteynerlerin açılmasını talep edebilir.)

-Eşyanın Zirai Karantina Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğünce kontrol işlemleri bittikten sonra eşyanın tabi tutulacağı rejime göre Gümrük Müşavirliği tarafından İthalat beyannamesi, Transit Refakat Belgesi ve Antrepo beyannamesi düzenlenir.

-Sonrasında gümrük müşavirliği firması çalışanı Gümrük Ambar Memurlarının yanına gider, eşyanın ambardan çıkış işlemlerini gerçekleştirir, sonrasında MİP AŞ. Çıkış ofisinden; Antrepo beyannamesi ise beyannamenin fotokopisi, Transit ise Transit ise Refakat Belgesinin aslını ve konşimentoyu sunarak konteynerin çıkış işlemleri onaylanır.

-İşlemi biten konteynerler TIR araçlarına yüklenir ve Mersin Serbest Bölgeye gidecek konteynerler Mersin Limanı koridor kapı olarak adlandırılan E kapıdan (Liman Sahası ile Mersin Serbest Bölgeyi birbirine bağlayan kapı, araç ve konteynerlerin liman sahası dışına çıkmadan Serbest Bölgeye geçişini sağlamak için ), antrepoya giden ve ithalatı yapılan konteynerler liman B kapısından çıkarak limanı terk ederler.

-Antrepoya gönderilen eşya Mersin Limanı’ndan gideceği antrepoya kadar görevli memur refakatinde götürülür ve Antrepoda görevli Yeminli Gümrük Müşavirine testim edilir.

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-Söz konusu eşyanın Transit Refakat Belgesi ile Mersin Serbest Bölgede bir depoya götürülmesi durumunda, konteyner depoya gider, depo sorumlusu, firma çalışanları yada firmaca görevlendirilen kişiler nezaretinde eşya soğuk hava deposuna alınır. Depoya alınan eşyayı firma çalışanlarının hepsi görebilmektedir. (Olayda şüpheli 5 kişi bu eşyaları depoya giderek görebilirler.)

-Daha sonra başka ülkelere gönderilecek eşyalar için yine bir Transit Refakat Bölgesi düzenlenir, bu eşyalar yine Zirai Karantina Müdürlüğü. Personeli tarafından kontrol edilir. Eşya yüklü olduğu tır ile birlikte kantara girer, firma yetkililerince eşyanın teminatı yatırılır. Tescil işlemlerinin sonrasında Gümrük memuru nezaretinde araç mühürlenir ve gideceği ülkeye yola çıkar.

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GPS TAKİP CİHAZINDAKİ SIR NE?

İddianamede kokainin çıktığı konteynır içinde muz kolileri arasında bulunan TK STAR” ibaresi bulunan, siyah renkli GPS Takip Cihazı ile ilgili yapılan araştırmada ise şu tespitlere yer verildi:

“Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 24.06.2021 tarihli Mobil Adli Kopya Alma ve İçerik Çıkartma Raporuna göre, ZLU912122-2 numaralı konteynerde söz konusu paketlerin tespit edildiği muz kolilerinin 1 (bir) adedinin içerisinde üzerinde “TK STAR” ibaresi bulunan, siyah renkli GPS Takip Cihazı olduğu düşünülen 1 (bir) adet cihaz ve bahse konu cihaza takılı 89314404000894497321 seri numaralı 1 (bir) adet sim kart üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, TKSTAR marka GPS cihazının kendisine ait depolama alanı bilgisayar ile USB bağlantısı üzerinden erişilemediği görüldüğü, yapılan açık kaynak araştırmasında cihazın web sitesinden alınan bilgide kullanıcı adı şifre ile internet ara yüzünden bağlanabildiğinden herhangi bir işlem yapamadıkları.”