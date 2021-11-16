Yalova’da taksi plakaları tahsis edilecek

Yalova Belediye Başkanlığı, 25 adet Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat:14.00'den itibaren Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi No:29 Yalova adresinde, Belediye Encümeni tarafından Yalova Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.Şartname ve ekleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilecek.

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