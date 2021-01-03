‘Yandaş şirketlerin değil, gençlerin KYK borçlarını silin’

Ülke genelinde 3 milyon 100 bin gencin KYK borcunun olduğunu dile getiren CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 300 bin gencin ise öğrenim kredisini ödeyemediği için icralık olduğunu söyledi. Gençlerin zor durumda kalmasına rağmen hükümetin üniversite mezunu gençler işsizken yüksek cirolu şirketlerin vergi borçlarının silinmesini doğru bulmadığını vurguladı.

İŞLERİ YOK Kİ BORÇLARINI ÖDESİNLER

Ülkenin en büyük sorununun işsizlik olduğunu hatırlatan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, üniversite mezunu milyonlarca gencimiz iş bulamadığını söyleyerek, “İş bulamadıkları için de öğrencilik yıllarında aldıkları KYK kredilerini ödeyemiyorlar. KYK borçları; çiftçilik yapıp, hayvancılık yapıp, tereyağı, süt satarak, aç susuz durarak, dişinden tırnağından artırdıklarıyla çocuklarını okutan binlerce anne ve babanın ve gençlerimizin en büyük derdi haline geldi.

Büyük fedakarlıklar yaparak çocuklarını okutan aileler devletin çocuklarına iş vermesini, iş veremiyorsa en azından KYK borçlarını silmesini bekliyorlar. İşi olmayan gençler bu borçları nasıl ödesin? Ödeyemiyorlar da zaten! Ama hükümet bunu görmüyor ve öncelikli görevi bu gençlerimizi iş sahibi yapmak olmalıyken, hükümet yüksek cirolu şirketlerin vergi borçlarını siliyor. Bunu bizim vicdanımızın kabul etmesi mümkün değil. 300 bin üniversite mezunumuz öğrenim kredilerini ödeyemedikleri için yasal takibe alınmışken buna hakkınız yok.

Silecekseniz bu işsiz üniversite mezunu gençlerimizin KYK borçlarını silin. Psikolojileri bozuldu gençlerimizin. Gururuna yediremediği için intihara kalkışan gençlerimiz var. Özgüvenlerini kaybeden gençlerimiz var. Yazık etmeyin gençlerimize. Bu gençler bizim gençlerimiz” diye konuştu.

YANDAŞ ŞİRKETLERİN DEĞİL GENÇLERİN KYK BORÇLARI SİLİN

AKP hükümetinin yandaş şirketlerin milyonluk vergi borçlarını tek kalemde, sorgusuz sualsiz sildiğini belirten Kaya, “Mademki yüksek cirolu şirketlerin vergi borçlarını silebilecek kadar zengin bir ülkeyiz, neden iş veremediğiniz üniversite mezunu gençlerimizin öğrenim kredisi borçlarını silmiyorsunuz? Cengiz İnşaat'ın 422 milyonluk vergi borcunu sildiniz. Sadece Cengiz İnşaatın silinen borcuyla yaklaşık 42 bin gencimizin KYK borcu ödenebiliyordu.

Vergi borcu silinen birçok büyük firma var, şirketler var. Bu şirketlerin de vergi borçlarıyla binlerce gencimizin öğrenim kredileri ödenebilirdi. Yandaş şirketlerin vergi borçlarını nasıl bir kalemde sildiyseniz, iş bulamayan üniversite mezunu gençlerimizin öğrenim kredi borçlarını da bir kalemde silebilirdiniz. Yapın da bir hayra hizmetiniz olsun” ifadelerini kullandı.

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