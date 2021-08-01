Yangın bölgesine Tunceli Belediyesi itfaiye araçlarının girmesine izin verilmiyor

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Hozat ilçesinde devam eden yangın bölgesine gönderilen itfaiye araçlarının alınmadığını duyurdu.

EVREN DEMİRDAŞ

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Tunceli'nin Hozat ilçesi Amutka, Ormanyolu, Boydaş, Dereköy ve Çakmaklı bölgelerinde çıkan orman yangının söndürülmesine yardım etmek amacıyla Tunceli Belediyesi’nin göndermiş olduğu itfaiye araçları yangın bölgesine alınmadı. Tunceli Belediyesi itfaiye araçları bulundukları bölgeden ormanlık alana suyla müdahale ederek yangını söndürmeye çalışıyor.

“PERSONELİMİZİN ALANA GİRMESİNE İZİN VERILMEDİ”

Belediyeye ait itfaiye araçlarının yangın bölgesine alınmamasını sosyal medya hesabından duyuran Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “İtfaiye araçlarımız şu an yangın bölgesinde. Fakat henüz personelimizin, çevrecilerin ve gönüllülerin alana girilmesine izin verilmedi” ifadelerini kullandı.