Yapımı devam eden şehir hastanesi davalık oldu

Trabzon'da yapıldığı bölge itibariyle tartışma konusu olan ancak inşaatı devam eden şehir hastanesi, Şehir Plancılar Odası Şube Başkanı Ercan Şen tarafından yargıya taşındı.

İsmail AKDUMAN

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Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan 21/b maddesinden ihalesi yapılan 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımını 1 milyar 99 milyon liraya alan Kalyon İnşaat, Medical Park Stadyumu ve futbol sahalarının bulunduğu dolgu alanında çalışmalara başladı.

2023 yılında tamamlanması beklenen ancak ihale aşamasında itibaren yapılacağı bölge açısından tartışma konusu olan hastane için yürütmenin durdurulması amacıyla dava açıldı.

“JEOLOJİK AÇIDAN SORUNLAR VAR”

Şehir Plancılar Odası Trabzon Şube Başkanı Ercan Şen, Medical Park Spor Kompleksi'nin de bulunduğu dolgu alanının taşıma kapasitesinin şehir hastanesi için yetersiz kalabileceğini ve büyük risk taşıdığını söyledi.

Bölgede özellikle spor müsabakaları olduğu günlerde trafik ve insan yoğunluğu olacağını kaydeden Şen, “Hastanenin yapıldığı yer için endişelenmemek mümkün değil. O bölge jeolojik açıdan problemli. Yer seçilirken iyi analiz edilmesi gerekiyordu. ‘Başka arazi yoktu, buraya yapmaya mecburduk’ gibi gerekçeler kabul edilemez. Şehir hastanesinin Trabzon halkına yararı olacağı yerde aksine zararı olabilir.

Trabzon'un trafik probleminin çözülmesi gerekirken şehir hastanesinin kilit bir noktaya yapılacak olması problemi daha da büyütecektir. Böylesi büyük bir tesisin insan ve araç sirkülasyonun yaratacağı trafiğin büyüklüğüne yönelik hiçbir hazırlık ve araştırma yapılmadan plan değişikliği yapılmasını anlamak ve kabul etmek mümkün değil.

Proje alanının yanında yer alan futbol tesisinin faaliyet günlerinde bölgeye getirdiği trafik yükü halihazırda çok fazladır. Yanında planlanan şehir hastanesinin bölgeye getireceği fazladan trafik yükü büyük bir karmaşaya neden olacak, hem şehir hastanesinin hem de spor tesisinin erişilebilirliği büyük oranda azalacaktır” dedi.

“HER HANGİ BİR BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILMAMIŞ”

Şehir hastanenin kente yakın ve ulaşımın kolay olması gerektiğini vurgulayan Ercan Şen, “Burada, ihtiyacın tam tersi yapılıyor. Şehirde yaşayan tüm insanları ilgilendiren böylesine önemli bir proje kararı tamamen merkezi yönetimin yatırım kararı sonucu ortaya çıkmıştır.

Şehirde yaşayan insanların bu ölçekte bir şehir hastanesine ihtiyaç duyup duymadıkları sorulmamış, ihtiyaç duyulan tesisin niteliğinin ne olduğu, nerede hizmet vermesi gerektiğine dair herhangi bir bilimsel çalışma yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

YARGIYA GİDİLDİ

Şen, hastanenin yapılacağı yerin kentte tartışma konusu olduğunu ancak yapılan itirazların dikkate alınmadığını dile getirerek;

“Hastane projesinin yapıldığı dolgu sahasının jeolojik açıdan güvenilir olmaması, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce ilan edildiği tarihte yapılan itirazlara cevap verilmemesi, Medical Park Stadyumu ve futbol sahasının bölgedeki ulaşım ağına baskı yaratması, bölgenin ‘Ordu–Trabzon–Rize–Giresun–Gümüşhane–Artvin Planlama Bölgesi’ 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında gösterilmemesi, kıyı kanunu hükümlerine aykırı olması, imar planı bulunmaması, nazım imar ve uygulama imar planlarındaki eksiklikler gibi çeşitli nedenlerden dolayı yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle Trabzon İdare Mahkemesi'ne dava açtık” diye konuştu.

HASTANE YAPIMI DEVAM EDİYOR

Şehir hastane inşaatı devam ederken, deniz dolgusuna çakılacak olan 4 bin 416 fore kazıktan yaklaşık bin 200’ünün çakılma işlemi tamamlandı. 2023 yılı ortalarında tamamlanması hedeflenen hastanenin, 900 yataklı olacağı ancak gerekli görülmesi halinde artabileceği belirtildi.

Şehir Hastanesi’nde 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesinden oluşacağı açıklanmıştı.

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