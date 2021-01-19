Yasadışı sanal bahiste 26 tutuklama

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik yapılan çalışmada, bazı şüphelileri tespit etti. Şüphelilere yönelik 6 ay boyunca süren çalışmalarda, yurt dışı kaynaklı sanal bahis oynatan 28 şüpheli belirlendi. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, bahis şebekesinin elebaşının Fatih B. olduğu tespit edildi.

KAREKOD UYGULAMASI

Şebeke üyelerinin internet üzerinden bahis oynamak isteyenler için bankaların karekod “QR” uygulaması üzerinden işlem yaptırdığı öğrenildi. İddiaya göre, şebeke, polise yakalanmamak için bu yöntemi kullanıyordu. Şebekenin ATM önlerinde görevlendirdiği kişiler, bahis merkezinden gelecek telefonları bekliyor. Bahis oynayacak kişi para yatırmak isteyince, ATM'deki karekod fotoğrafı çekiliyordu. Bu karekod, şebekenin operatörü vasıtasıyla bahis oynayacak kişiye iletiliyordu. Bahis oynayan kişi telefonla işlem yaparken yatırdığı para ATM'den çekiliyordu.

105 BİN LİRA PARA

Yapılan araştırmaların ardından geçtiğimiz hafta eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda haklarında yakalama yararı alınan 28 şüpheliden 26'sı yakalandı. Operasyonda 33 telefon, 34 sim kart, 2 bilgisayar, 3 tabanca ve 105 bin 700 lira para ele geçirildi.

MİLYONLUK VURDUNDA 26 TUTUKLAMA

Şebekenin sanal bahis oynatarak milyonlarca lira para elde ettiği, bu paraların büyük kısmının yurt dışı kaynaklı bahis şebekesine aktarıldığı öne sürüldü. “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenleme Hakkında Kanun” kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.