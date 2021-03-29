Yeni tedbirlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘lebaleb’ kongre tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşmasında ‘Çok Yüksek’ riskli olarak tanımlanan il sayısının 58’e çıktığını, sokağa çıkma yasaklarının artırılacağını ve esnafa yeniden kısıtlama getirileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası muhalefetten ilk tepkiler geldi. Muhalefetin dilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘lebaleb’ olarak tanımladığı salgın önlemlerinin uygulanmadığı AKP kongreleriyle birlikte, Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasında ikinci kez vatandaşa yaptığı ‘altın-döviz’ çağrısı vardı.

“CORONAYI COŞTURAN KONGRELER DE BİTTİĞİNE GÖRE GELSİN YASAKLAR”

Siyasetçilerin yeni kararlara ilk tepkileri şu şekilde:

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Labaleb kongrelerin sorumluları; fedakarlığı yine esnafa bıraktı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Aşıyı yeterli düzeyde yapamayınca ancak insanları eve tıkarsın, ölmüş esnafın boynuna çökersin…

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: Bu meşhur kabine toplantısı sonrası konuşmalarda okullar ve eğitim ile ilgili bir açıklama yapılmayacak mı? Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve diğer tüm eğitim camiası kafalarında sorular ile çaresizce kalıyorlar. Böyle gitmez…

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Pandemi koşullarına aykırı şekilde gerçekleştirilen lebaleb kongrelerin faturasını vatandaşa ödetiyorlar. Koronayı coşturan kongreler de bittiğine göre gelsin yasaklar!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Dikey veya yatay. Hangi açıdan bakarsan bak sonuç değişmiyor. Faturayı vatandaş ödüyor.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: Türkiye kıpkırmızı oldu, yüz yüze sınavlar hala devam ediyor.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır: Milletimiz İYİ bir şeyler duymak isterken. Siz yine vatandaşlarımızdan altın ve dövizini istiyorsunuz. Neden hâla anlamıyorsunuz sayenizde hepsi bitti ! YOK YOK !!! Kalmadı …

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak: Lebaleb AK Parti kongreleri bitti, sayelerinde Türkiye kıpkırmızı oldu ve yasaklar geri geldi! İktidarın sorumsuzluğunun bedelini yine esnaf, işçi, işsiz ödeyecek! Ülkenin yüzde 80'i can derdinde, CB Erdoğan hâlâ yastık altındaki altın-döviz peşinde!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak: Hükümet tedbirleri açıkladı. Peki esnafın, çiftçinin, vatandaşlarımızın bu süreçten az hasarla çıkması için gerekli bir yardım paketi açıkladı mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: Yeni kısıtlamalar var ama Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili hiçbir açıklama yok. İşçiyi, esnafı kaderine terk etmeyin! #KısaÇalışmaÖdeneğiUzatılsın

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