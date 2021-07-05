Yerli aşı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde covid-19’a karşı yerli olarak geliştirilen VLP temelli aşının Faz-2 aşaması için daha önceden başvurup kayıt yaptırmış olan gönüllüler aşılanmaya başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen, dünyanın en yenilikçi aşılarından olan VLP temelli aşının Faz-1 çalışması daha önce başarı ile sonuçlandırılmıştı.

VLP aşısının Faz-2 aşamasının Ankara, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 3 merkezde yapılacağı duyurulmuştu. Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin ardından bugün Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde de aşılama çalışmalarına başlandı.

Aşılamaya 18-59 yaş arasında, ciddi kronik hastalığı olmayan, daha önce Kovid-19 geçirmemiş ve başka bir Kovid-19 aşısı yaptırmamış gönüllüler alınıyor.

“VİRÜS BENZERİ PARÇACIKLARI VERİP HASTADA ANTİKOR OLUŞTURUYORUZ”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halit Çınarka, VLP aşışınım detaylarını anlattı.

Çınarka, “Türkiye’nin aşısı. Yerli aşı geliştirme çalışmaları içerisinde. Öne çıkan aşılar Erciyes Üniversite’nin Turkovac aşısı, onlar 3’üncü fazdalar. TÜBİTAK’ın da şu an 2’nci fazını bugün yapacağımız VLP aşısı. VLP aşısı nedir dediğimizde bu yeni bir teknoloji. Virüsün parçacıklarını, proteinlerini alarak biz de bunu üretip gönüllüye verdiğimiz aşı da hastada antikor oluşturduğumuz bir yapıyı veriyoruz hastaya. Yani virüs benzeri parçacıkları verip hastada antikor oluşturuyoruz. Böylelikle virüsün bize geldiği zaman hücrelerin yapışacağı yerleri antikorun kapatması sayesinde hasta olmamayı sağlayacak bir teknoloji olarak söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.