‘Yıkın Heykellerimi’ şiirini okuyan öğretmene soruşturma

Gaziantep’te 10 Kasım Atatürk’ü Anma törenleri kapsamında Gaziantep Şehitkamil Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda düzenlenen törenler sırasında şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okuyan kadın öğretmen, dini değerleri aşağıladığı suçlamasıyla açığa alındı, soruşturma başlatıldı.

Ahmet KAYA

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Söz konusu etkinlikte ismi açıklanmayan kadın öğretmenin okuduğu şiirin sosyal medya ve bazı basın organlarının internet sitelerinde yayınlanması üzerine Gaziantep Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Şehitkamil Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu'nda okunduğu iddia edilen ve açıkça dini değerleri aşağılayan ‘şiir' konusunda soruşturma açılmıştır. İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir” paylaşımı yaptı.

Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabından da “Bazı sosyal medya mecralarında 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni'nde bir öğretmenimizin okuduğu şiir ile ilgili görüntüler paylaşılmıştır. Olayla ilgili Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklaması yapıldı.

Gaziantep Valiliği'nin dini değerleri aşağıladığı, kişilerin yaşam tarzını aşağıladığı gerekçesiyle müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattığı Süleyman Apaydın tarafından, Atatürk’ün dilinden okuyucuya hitap ederek yazdığı şiir şöyle:

“Yıkın Heykellerimi”

Ey milletim

Ben Mustafa Kemal’im

Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim

Hala en hakiki mürşit değilse ilim

Kurusun damağım dilim

Özür dilerim

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Özgürlük hala

En yüce değer

Değilse eğer

Prangalı kalsın diyorsanız köleler

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı

Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı

Baş tacı edebiliyorsanız

Sanatın içine tüküren adamı

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Yetmediyse acısı şiddetin, savaşın

Anlamı kalmadıysa

Yurtta sulh dünyada barışın

Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Özlediyseniz fesi peçeyi

Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi

Hala medet umuyorsanız

Şıhtan, şeyhten, dervişten

Şifa buluyorsanız

Muskadan üfürükçüden

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek

Karaçarşafa girsin diyorsanız

Yobazın gazabından ürkerek

Diyorsanız ki okumasın

Kadınımız kızımız

Budur bizim alın yazımız

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Fazla geldiyse size

Hürriyet, Cumhuriyet

Özlemini çekiyorsanız

Saltanatın sultanın

Hala önemini anlayamadıysanız

Millet olmanın

Kul olun

Ümmet kalın

Fetvasını bekleyin şeyhülislamın

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Rahat bırakın beni.

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