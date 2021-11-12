‘Yıkın Heykellerimi’ şiirini okuyan öğretmene soruşturma
Gaziantep’te 10 Kasım Atatürk’ü Anma törenleri kapsamında Gaziantep Şehitkamil Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda düzenlenen törenler sırasında şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okuyan kadın öğretmen, dini değerleri aşağıladığı suçlamasıyla açığa alındı, soruşturma başlatıldı.
Söz konusu etkinlikte ismi açıklanmayan kadın öğretmenin okuduğu şiirin sosyal medya ve bazı basın organlarının internet sitelerinde yayınlanması üzerine Gaziantep Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Şehitkamil Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu'nda okunduğu iddia edilen ve açıkça dini değerleri aşağılayan ‘şiir' konusunda soruşturma açılmıştır. İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir” paylaşımı yaptı.
Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabından da “Bazı sosyal medya mecralarında 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni'nde bir öğretmenimizin okuduğu şiir ile ilgili görüntüler paylaşılmıştır. Olayla ilgili Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklaması yapıldı.
Gaziantep Valiliği'nin dini değerleri aşağıladığı, kişilerin yaşam tarzını aşağıladığı gerekçesiyle müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattığı Süleyman Apaydın tarafından, Atatürk’ün dilinden okuyucuya hitap ederek yazdığı şiir şöyle:
“Yıkın Heykellerimi”
Ey milletim
Ben Mustafa Kemal’im
Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim
Hala en hakiki mürşit değilse ilim
Kurusun damağım dilim
Özür dilerim
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
Özgürlük hala
En yüce değer
Değilse eğer
Prangalı kalsın diyorsanız köleler
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı
Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı
Baş tacı edebiliyorsanız
Sanatın içine tüküren adamı
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
Yetmediyse acısı şiddetin, savaşın
Anlamı kalmadıysa
Yurtta sulh dünyada barışın
Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
Özlediyseniz fesi peçeyi
Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi
Hala medet umuyorsanız
Şıhtan, şeyhten, dervişten
Şifa buluyorsanız
Muskadan üfürükçüden
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek
Karaçarşafa girsin diyorsanız
Yobazın gazabından ürkerek
Diyorsanız ki okumasın
Kadınımız kızımız
Budur bizim alın yazımız
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
Fazla geldiyse size
Hürriyet, Cumhuriyet
Özlemini çekiyorsanız
Saltanatın sultanın
Hala önemini anlayamadıysanız
Millet olmanın
Kul olun
Ümmet kalın
Fetvasını bekleyin şeyhülislamın
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
Rahat bırakın beni.