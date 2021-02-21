Yıllardır esaret altında tutulan 48 kedi ve köpeği hayvanseverler kurtardı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik köyü sınırları içerisinde Jale Karslı'nın üç katlı evinde sokaktan topladığı köpek ve kedileri sağlıksız koşullarda besleyip baktığı iddiaları üzerine harekete geçen Bodrum ve Milaslı hayvanseverler hukuk mücadelesi başlattı.

Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Vahit Çevik'in yaklaşık iki ay süren hukuk mücadelesinin ardından Karslı'nın evine giren hayvanseverler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Hayvanseverler tel kafesler içerisine konulan kedi ve köpekleri Bodrum Belediyesi barınak görevlileri ile birlikte çıkartarak kamyonlara koydu.

“BURASI ESİR KAMPI GİBİYDİ, MANZARAYI GÖRÜNCE ŞOK OLDUK”

Kedi ve köpeklerin yarısından fazlasının hasta, bakımsız ve bazılarının ölmek üzere olduğunu belirten hayvanseverlerden Oya Top “Burası adeta bir esir kampına dönüşmüş. Aylardır, havasız pislikleri içerisinde aç olarak kalan hayvanlar rutubetten ve havasız ortam nedeniyle hasta olmuşlar, bir çoğu da hamile. Tüm hayvanları kurtardık ve acil bakıma aldık” diye konuştu.

“BİR HEVESLE ALIP BAKAMIYORLAR”

Hayvanların bir hevesle alındığını ardından da sokağa atıldığını belirten Top şunları söyledi;

*Tatil kentimizin en büyük sıkıntısı buraya gelenlerin bir heves alınıp geçince veya sorumluluğu idrak edince kısırlaştırılmadan sokağa terk edilen evcil hayvanlar. Üremeyi kontrol altına almak zorundayız.

*Sokak hayvanlarının sosyal yaşamda uğradıkları zulmün hepimiz farkındayız, günlerdir kurtarılması için uğraşılan bu canların durumu da içler acısı. Gözlerindeki korkuyu görmek ve yaşama tutunmaya çalıştıkları ortama tanıklık etmek insanın kalbini yaralıyor.

*Biz gönüllüler olarak daha yaygın adı ile barınakların (Geçici Bakımevlerinin) durumunu biliyoruz. Bu sorun sadece gönüllülerin, STK ların, Belediyelerin sorunu değil. Hiçbir oluşum tek başına bu sorunun üstesinden gelemez.

Birbirimize, birlikte uyumlu ve koordineli çalışmaya ihtiyacımız var. Hayvan Hakları Yasası'nın genişletilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanmasına ihtiyacımız var.

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