Yılmaz Büyükerşen’e 2021 Sanat İnsanı Ödülü

Her yıl 15 Nisan’da kutlanan Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında UNESCO resmi partneri Uluslararası Dünya Plastik Sanatlar Derneği ve Türkiye Ulusal Komitesi tarafından salgın sebebiyle 1 Kasım’da gerçekleştirilen Wallace Hartley Dünya Sanat Günü Ödül Töreni’nde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 2021 Sanat İnsanı Ödülü'nü aldı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Wallace Hartley Dünya Sanat Günü Ödül Töreni'nde, 2021 Sanat İnsanı Ödülü’ne layık görüldü.

“BÜYÜKERŞEN, BÜYÜK BİR AYDIN VE SANATÇI”

Önceden belirlenen programı sebebiyle İstanbul'da düzenlenen törene katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ödülünü, Efsaneler Belgeselinde Büyükerşen'e yer veren gazeteci, yazar ve belgeselci Tuluhan Tekelioğlu aldı. Dünya Plastik Sanatlar Derneği ve Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Bedri Baykam, “Yaratıcı belediye başkanı ama ondan da öte büyük bir aydın ve sanatçı olarak, efsane kimliğinizle Eskişehir'i dünya çapında örnek bir üniversite kenti haline getiren vizyoner kimliği için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e sevgi, saygı ve teşekkürlerimizle” sözleriyle Başkan Büyükerşen'in ödülünü Tuluhan Tekelioğlu'na takdim etti.

“BÜYÜKERŞEN, İMKANSIZI MÜMKÜN KILAN BİRİ”

2021 Sanat İnsanı Ödülü'nü Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen adına aldığı için büyük gurur duyduğunu ifade eden Tekelioğlu, “Yılmaz Büyükerşen, hayal ettiği kenti yeniden var ederek, imkânsızı mümkün kılan biri. Biz onu bir efsane olarak biliyoruz ve sonsuza dek öyle olacak. Bu ödülü Yılmaz Büyükerşen, Eskişehirliler adına alıyor” dedi.