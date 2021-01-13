Yine o kadın, bu kez güzellik merkezinde olay çıkardı

Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine gelen Gülcan Ç. bir süre oturduktan sonra maskesini çıkarttı. Daha sonra iş yeri çalışanları tarafından uyarılan kadına yeni maske verildi. Bu sırada söylenerek yerine oturan kadın maskeyi çenesinin altına taktı.

Gülcan Ç. iş yeri yetkilisi ile konuştuktan sonra parasının iadesini istedi. Bir süre tartışmanın ardından dışarı çıkarılan kadın, olay yerine gelen polis ekipleriyle de tartıştı. Gülcan Ç. daha sonra kadın polislerle karakola götürüldü.

YAŞANANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan olay iş yeri güvenlik kamerasınca görüntülenirken, iş yeri çalışanları da o anları cep telefonu kameraları tarafından kayıt altına aldı. Güzellik merkezinin Gülcan Ç. hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayanlara yönelik denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan Gülcan Ç.'yi uyardı. Maske takmamakta ısrar eden Gülcan Ç.'den polis kimlik istemiş, birden agresifleşen kadın, “Vermiyorum kardeşim gel de al” diyerek polislere zorluk çıkarmıştı. Daha sonra karakola götürülen ve karakol önünde telefonla Eshabil isminde bir arkadaşını arayarak, ‘Eshabil yetiş beni karakola getirdiler' sözleriyle gündem olmuştu.

Hakkında adli ve idari işlem yapılan kadının daha önce de bir çay bahçesinde ortalığı birbirine kattığı görülmüş, agresif hareketleriyle dikkat çekmişti. (İHA)

