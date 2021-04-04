Yokluk bunu da yaptırdı! Marketler artık gıdalara da çip takıyor

Ülkemizde yaşanan yoksulluğun günden güne nasıl arttığına bir örnek Gaziantep'ten geldi. CHP Şahinbey Belediyesi meclis üyesi Uğur Kalkan, Gaziantep'teki marketlerde kaşar peynir ve sucukların çalınmasını önlemek amacıyla çip takıldığını duyurdu.

“GERÇEK GÜNDEM YOKSULLUK”

Sosyal medya hesabından çip takılan kaşar peynirin fotoğrafını paylaşan CHP'li Uğur Kalkan, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Birileri sürekli gündemi değiştirmeye çalışsa da halkın gerçek gündemi olan yokluk ve yoksulluk hiç değişmiyor. Marketlere alışverişe gittiğimiz zaman halkın gerçek gündemiyle bir kez daha karşılaşıyoruz. Parası yetmediği için bir önceki vatandaşın yaptığı alışverişin indiriminden yararlananlar bunun yanında da kaşar peynirlerine, sucuklara takılan çipler. Bunu birileri söylese belki şaka zannedebiliriz ama Gaziantep’te bazı marketler kaşar peynirine ve sucuğa çalınmasın diye çip taktılar. Bu uygulamayla ben hayatım boyunca ilk defa karşılaştım. Hakikaten de bunlar hayaldi, gerçek oldu.”

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