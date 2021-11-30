‘Yüksek Hızlı Tren’ gittikçe yavaşlıyor

Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın hizmete açtığı 2014 yılında, İstanbul-Ankara arasını 3 buçuk saate indirdiği, kısa sürede 3 saate indireceği açıklanan Yüksek Hızlı Tren'in giderek yavaşladığı anlaşıldı. 22 Ekim'de açıklanan son planda iki şehir arası 4 saat 59 dakika olarak öngörüldü.

Yusuf DEMİR

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123 milyon TL’ye yaptırdığı ileri teknoloji kumanda merkezinin kapısına kilit vurduğu SÖZCÜ tarafından ortaya çıkarılan TCDD’nin işlettiği yüksek hızlı treninin de her geçen yıl yavaşladığı anlaşıldı.

25 Temmuz 2014 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı açılış töreninde, Yüksek Hızlı Tren’in, İstanbul-Ankara arasını ilk etapta 3 buçuk saate, ilerleyen aşamalarda 3 saate indireceği açıklanmıştı. Aynı günlerde yapılan test sürüşlerinde Pendik-Ankara Garı arasında 3 saat 42 dakikada tamamlanmıştı.

Aradan geçen 7 yıla rağmen Yüksek Hızlı Tren’in hızlanmak yerine yavaşladığı ortaya çıktı.

Açıklanan son planda “Yüksek Hızlı Tren”in İstanbul-Ankara arasındaki yolculuk süresinin 4 saat 59 dakikaya kadar çıkarıldığı görüldü. 22 Ekim 2021’den itibaren geçerli 4+2 treni kapsayan YHT Hareket Saatleri çizelgesinde Ankara-İstanbul arası süre en kısa 4 saat 20 dakika, en uzun 4 saat 59 dakika olarak öngörülüyor. Yolcular planlamada öngörülen bu sürenin de üzerine çıkıldığını, sürenin her seferde daha da uzadığından şikayetçi.

ORTALAMA SAATTE 100 KM HIZ

Yüksek Hızlı Tren, basit hesapla İstanbul Ankara arasındaki yaklaşık 500 kilometrelik demiryolunu ortalama saatte 100 kilometre hızla tamamlıyor.

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