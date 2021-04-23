Yurdun dört köşesinde pandemiye rağmen bayram sevinci

Her yıl aylar önce başlayan birbirinden renkli şenliklerle kutlamaya alışılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geçtiğimiz yıldan sonra bu yıl da pandemi kısıtlamaları nedeniyle sönük geçti.

İktidar tarafından konulan sokağa çıkma yasağı tüm yurtta uygulandı. Bayram, tüm şehirlerde ağırlıklı protokolden oluşan çok kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen törenlerle kutlandı.

Vatandaşlar da kısıtlamaların izin verdiği ölçüde evlerinde, balkonlarında belirli alanlarda renkli görüntüler oluşturdu.

SİVAS

Sivas’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 3 kamyon, onlarca otomobil ve motosikletin oluşturduğu konvoyla müzikler eşliğinde kutlandı. Vatandaşlar balkonlarda bayram coşkusu yaşadı.

SİNOP

Bayramı öğretmenler okulda, çocuklar balkonda, işçiler inşaat iskelesinde kutladı. Okullardan yayınlanan 23 Nisan şarkısına çocuklar evlerinin balkonlarından eşlik ederken, yakındaki inşaat işçileri de ellerindeki bayrakları sallayarak en az onlar kadar sevindi.



İZMİR

Buca Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır 23 Nisan coşkusundan uzak kalan çocuklara unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasından bir gün önce belediye ekipleri, gece boyunca kentin dört bir yanına Bucalı çocuklar için hediye bıraktı. Güne kendileri için hazırlanan bayram hediyesiyle başlayan çocuklar bu günlerin anılarını güzelleştirecek bir bayram sevinci yaşadı.

KARABÜK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Karabük Belediyesinin çocuk bandosu ilk programını icra etti.





SAMSUN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Samsun’un Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

DENİZLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 101. yıldönümünün coşkusu Denizli Büyükşehir Belediyesi ile tüm kenti sardı. Sokağa çıkma kısıtlamasında, bayram coşkusunu mobil araçlarla Denizlilerin evine taşıyan Büyükşehir Belediyesi büyük takdir topladı

İSTANBUL

İstanbul genelinde birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Maslak’ta gökdelenlere asılan dev ay yıldızlı bayraklar drone ile havadan görüntülendi.



KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevindeki minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.



BİLECİK

Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı resim yapma etkinliği düzenledi.



MARDİN

Mardin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla bisiklete bindi, uçurtma uçurdu

ADANA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Seyhan Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerde coşkuyla kutlandı. Şehit Aileleri Derneği’nde çocuklara oyuncaklar armağan eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın makamına ise otizmli çocuklar Emir Dündar ve Serdar Bozkurt oturdu.

KOCAELİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Pandemi nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocuklar için 23 Nisan’da konvoylarla İzmit’i dolaştı. Yanında Mickey Mouse ve Süpermen de vardı…



DÜZCE

Düzce Üniversitesi Anaokulu; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar” başlıklı anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyeti hayata geçirerek, ihtiyacı bulunan okullara yönelik yardım kampanyasının dağıtımını gerçekleştirdi.

AKSARAY

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni Aksaray’da pandemi tedbirlerine uygun olarak dar kapsamlı yapıldı.



ELAZIĞ

Büyükçekmece’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101’inci senesi coşku içinde kutlandı.



BİTLİS

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, yaptıkları ‘ay yıldız’ ve ’23 Nisan’ koreografisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

MUĞLA

Muğla’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. yıl dönümü kutlama programı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.



NEVŞEHİR

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

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