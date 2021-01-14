Zübeyde Hanım, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölümünün üzerinden 98 yıl geçti. Zübeyde Hanım, Karşıyaka’da bulunan anıt mezarında da düzenlenen törenle anıldı. Çelenklerin sunulduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zübeyde Hanım’ı ölümünün 98. yılında saygı ve minnetle andıklarını belirterek, “İzmir, ülkemizin kurtuluş mücadelesi ve özgürlüğünü kazanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. İzmirliler bu şanlı tarihinden hep onur ve gurur duymuşlardır. Bu gururlarından biri de şüphesiz ki Mustafa Kemal Atatürk'ü bu millete armağan eden Zübeyde Hanım'ın İzmir Karşıyaka'ya emanet edilmiş olmasıdır.

İzmir, Gazi Mustafa Kemal’in bu ülkeye emanet ettiği cumhuriyet ve devrimlerini nasıl büyük bir hassasiyetle koruyorsa Atatürk’ümüzün İzmir Karşıyaka ‘ya emanet ettiği Zübeyde Hanım’ı da onurla bağrında taşımanın gururunu yaşıyor” dedi.

“ATATÜRK VE TÜM KAHRAMANLARIMIZIN YOLUNDAYIZ”

Başkan Soyer, konuşmasını “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi demokrasiye, refaha ve muasır medeniyetler seviyesine taşımak için Atatürk ve tüm kahramanlarımızın yolunu takip ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum” diyerek tamamladı.

Anma törenine ayrıca; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Parti Meclisi Üyesi (PM) Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, CHP Kadın Kolları MYK üyeleri, CHP ilçe başkanları ve yöneticileri, muhtarlar, kentteki resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.(İHA)