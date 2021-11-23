10 yıl sonra ortaya çıkmıştı! Eşini öldüren sanığa müebbet

İstanbul'da 2011 yılında kayıp olarak aranan Güldane Biçer'in, 10 yıl sonra eşi Osman Biçer tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Osman Biçer 'tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul’da 17 Eylül 2011 tarihinde 32 yaşındaki Güldane Biçer esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Eşi Osman Biçer’in kayıp müracaatı üzerine polis harekete geçti ancak kayıp olan Güldane Biçer’den haber alınamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis, çelişkili ifadeler veren Osman Biçer’i 24 Şubat 2021’de gözaltına aldı. Şüphelinin poliste alınan sorgusunda önce suçunu inkar etti, ancak daha sonra eşini nasıl öldürdüğünü detayları ile anlattı.

10 yıl sonra tutuklanan Osman Biçer, Bakırköy 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Duruşmaya tutuklu sanık Osman Biçer, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktul Güldane Biçer’in akrabaları ve taraf avukatları hazır bulundu.

İddianamede sanık Osman Biçer’in gözaltına alındığında maktulü öldürdüğünü itiraf ederek gömdüğü yeri gösterdiği belirtildi. Sanığın kendisini aldattığını düşündüğü için eşini öldürdüğünü söylediği kaydedildi.

“PİŞMANIM”

Osman Biçer savunmasında “Ben olay sebebiyle pişmanım. Ben eşimin beni aldattığını biliyordum. Eşimin düzelmesi için 3 tane ev değiştirdim. Sen nasıl kocasın benim sevgilim var diyordu. Ben bunları yutuyordum. Ben çalışmaya giderken bana hakaret etti. Sen nasıl kocasın dedi. Ben de ne yaptığımı bilmiyorum. Olay sebebiyle pişmanım yuvamın yıkılmaması için çok uğraştım. Pişmanım” dedi. Osman Biçer’in avukatları ise mahkemeden haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Osman Biçer’in ‘tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. DHA

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