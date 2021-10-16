12 yaşındaki yeğenini uyurken bıçaklayıp öldüren amca tutuklandı

Aynı odada uyuyan yeğeni 12 yaşındaki Erdem Sami Şençiçeki kalbinden bıçaklayarak öldüren, şizofreni hastası olduğu öne sürülen Fuat Şençiçek (36) tutuklandı.

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Şizofreni hastası Fuat Şençiçek, aynı odada kalan iki yeğeninden 6ncı sınıf öğrencisi Erdem Sami Şençiçeki uykusunda kalbinden bıçakladı, ardından da kendisini yaraladı. Sesleri duyan Sami Şençiçek, odaya girdiğinde torunu ve oğlunu kanlar içinde görünce şoka girdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Erdem Sami Şençiçek, yolda yaşamını yitirdi. Özel bir hastanede tedavisi yapılan Fuat Şençiçek ise polis tarafından gözaltına alındı.

TEDAVİYİ REDDETTİ, İLAÇLARINI BIRAKTI

Torunun ölüm haberini alınca gözyaşlarını tutamayan Sami Şençiçek, eşinden boşandıktan sonra yeniden evlenen oğlu Fatih Şençiçekin alt katta oturduğunu, torunları Erdem Sami ile Denizin (14) kendisiyle yaşadığını söyledi. Diğer büyük torunu Onur Ardanın ise amcası Fuat ile anlaşamadığı için bir süredir babasının yanında kaldığını ifade eden Sami Şençiçek, Oğlum Fuat’ın, psikolojik sorunları vardı. Hastaydı. Tedaviyi kabul etmiyordu. Kullanması gereken ilaçları ise bırakmıştı. Bizimle kalan yeğenlerini ise çok seviyordu. Gece, bağırma ve gürültü sesleriyle uyanıp odaya girdiğimde hem torunumu hem de oğlumu kanlar içinde buldum. Şok oldum. Oğlumun, torunuma neden saldırdığını bilmiyorum” dedi.

TUTUKLANDI

Fuat Şençiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından dün, Adam öldürmek suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen habercilere önce yeğenini öldürmediğini söyleyen Fuat Şençiçek, ardından “Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım. Kadir yaptı” dedi. Savcılık ve mahkemede çelişkili ifadeler veren Fuat Şengezer, tutuklanarak cezaevine kondu.

Bu arada, Erdem Sami Şençiçekin bugün Yalova’da toprağa verileceği belirtildi.

DHA