45 gündür oturma eyleminde olan Şenyaşar ailesi: AKP’li vekiller de gizliden gizliye bizimle görüşüyor

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine yönelik Suruç Devlet Hastanesi'ndeki ikinci saldırısıyla ilgili açılan soruşturmada alınan gizlilik kararının kaldırılması için yapılan ikinci itiraz da reddedildi.

İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının saldırısı sonucu eşini ve 2 oğlunu yitiren Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar, adalet talebiyle Şanlıurfa Adliyesi önünde 45 gündür oturma eyleminde. Gün boyu adliye önünde annesiyle beraber oturma eyleminde olan Ferit Şenyaşar, SÖZCÜ’ye konuştu.

“YASAL SÜREÇLE İLGİLİ BİR İLERLEME YOK”

Adaletin yerini bulması için 45 gündür adliye önünde annesiyle birlikte oturma eylemi yaptığını belirten Ferit Şenyaşar şöyle konuştu:

* Hastanenin içerisinde güvenlik kameraları var, kolluk kuvvetleri var, hemşireler var, doktorlar var bunların raporları var ancak buna rağmen yasal süreçle ilgili bir ilerleme yok. Şu an bizim için hukuk devletini yok sayılıyor. Babam hastanenin acil girişinde katlediliyor. Annem de bu olayın tanığıdır. Bu katliama kim katılmışsa fotoğraflarla teşhisleri var buna rağmen bu dava açılmıyor ve açık bir şekilde bu katliamı yapanlar birileri tarafından korunuyor.

* Buraya adliye sarayı diyorlar ama adliye sarayının içerisinde adalet dağıtmıyorlar. Bunlar sadece güçlülerin hukukunu uyguluyorlar ve bizim bu haklı talebimizi hukuka aykırı bir şekilde keyfi olarak taleplerimizi reddediyorlar. Olayın üzerinden yaklaşık 3 yıl gibi bir süre geçiyor ama mahkeme heyeti bu davayı açmayı düşünmüyor. Dosyaya bakan savcı da aynı fikirdedir. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki bu davanın açılmamasının nedeni siyasi baskılardır.

“AK PARTİLİ VEKİLLER DE BİZİMLE GÖRÜŞÜYOR AMA BASINDA İSİMLERİNİN VERİLMESİNİ İSTEMİYORLAR”

AKP'li vekillerin de kendileriyle görüştüklerini söyleyen Şenyaşar şu ifadeleri kullandı:

* Bu olayla ilgili AK Partili milletvekilleriyle görüşüyoruz ama milletvekilleri isimlerinin gündeme getirilmesini istemiyorlar. Onlar da bilmiyorum kimden çekiniyorsa…’Biz sizin yanınızdayız ama basına açıklama verirken ismimizi kullanma, bu şekilde biz de zor durumda kalıyoruz’ diyorlar. CHP 9 milletvekiliyle beraber bizimle görüştü, ‘Takipçisi olacağız’ dediler.

* 45 gündür burada sadece oturma eylemi yapmıyoruz, bizimle görüşmeye gelenlere her seferinden kolluk kuvveti engellemeye çalışıyor. Bizimle görüşmemeleri için bizi gözaltına aldılar. Şu an devlet aklı bu katliamı ortaya çıkaracağına tam tersine bize baskı yaparak sesimizi kısmaya çalışıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz ve sesimizin çıktığı yere kadar bağırıyoruz, istediğimiz tek bir şey var; adalet istiyoruz.