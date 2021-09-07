6 aylık hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Konya'nın Çumra ilçesinde 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35), karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer'in (36) tutuklu yargılandığı davada savcı, sanığın 'gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istedi.

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Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi’nde çiftçilik yapan 12 yıllık evli Ali Rıza Yüzer, geçen yıl 16 Aralık’ta 3 çocuğunun annesi 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer’i, karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle vurdu.

Yüzerin 5 el ateş ettiği Sadife Yüzer kanlar içinde yere yığılırken, Ali Rıza Yüzer sağlık ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. Sadife Yüzer, gelen sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Rıza Yüzer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ölü bebeğin yapılan DNA testinde de Yüzer’in babası olduğu ortaya çıktı.

“BANA BİRİLERİNİ ÖLDÜRTMEYE ÇALIŞIYORDU”

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer, bugünkü duruşmada, “Aile içinde kavgalarımız oluyordu. Maktul bana değişik isimlerle birlikte olduğunu söylüyor, bana birilerini öldürtmeye çalışıyordu. Ben de kuşkulanıyordum. Babası ve kardeşleri suçun maktulde olduğunu biliyorlar ama söylemiyorlar. Ben tahliyemi talep ediyorum, çocuklarımı görmek istiyorum” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Tanık ve sanıkların dinlenmesinin ardından savcı verdiği mütalaasında, çift arasında daha önceden de aile yaşantısından kaynaklı anlaşmazlıklar olduğunu, olay günü sanık Ali Rıza Yüzer’in hamile olan eşini çocukların olmadığı odaya götürerek 5 el ateş etmek suretiyle öldürdüğünün anlaşıldığını belirtti.

Yüzer’in suçu tasarlayarak işlediğine dair bir delil bulunmadığının ifade edildiği mütalaada, “Sanığın üzerine atılı suçu hafifletmek için eşinin, ‘karnındaki çocuğun kendisinden olmadığını söylediğini’ iddia ettiği anlaşılmıştır. Biyolojik babanın Ali Rıza Yüzer olduğu sabitlendiğinden, bu yönde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği düşünülmektedir” denildi.

Mütalaada ‘Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme’ suçunu işlediği anlaşıldığı için Yüzer’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. DHA