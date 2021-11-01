760 bin İstanbullunun enerjisi çöpten üretiliyor

İBB'nin bir yıl önce devreye aldığı Seymen Biyokütle Enerji Santrali'nde çöp gazından, 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretilmeye başlandı.

Sozcu.com.tr

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl ekim ayında açılan Silivri'deki Seymen Biyokütle Enerji Santrali'nin geldiği son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. “Çok güzel haber” diyen İmamoğlu “Çöp gazından enerji üretmeye başlamıştık, şu an 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine ulaştık. Yapımını tamamlayıp geçen yıl hizmete açtığımız Seymen Biyokütle Enerji Santrali’nin kurulu gücünü 25 MW'den 37 MW’ye çıktı” paylaşımında bulundu.

1 MİLYAR 137 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Yapımına 8 yıl önce başlanan ve bir türlü tamamlanamayan Silivri Seymen Enerji Üretim Merkezi'nin ilk etabının açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 20 Ekim 2020 günü gerçekleştirildi. İBB, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'dan 12 Ocak 2047 tarihine kadar alınan lisansla; 26 yıl 10 ay çöp gazından enerji üretip satacak. 2021 yılının sonunda tesisin elektrik üretiminden yıllık kazancının 200 milyon lirayı bulması hedefleniyor. İBB, 2047 yılına kadar toplam 1 milyar 137 milyon dolar gelir bekliyor.