Adana’da koca vahşeti

Adana’da iki ay önce ikiz bebeği olan bir baba önce eşini vurup daha sonrada kafasına tabancayla ateş ederek intihar etmek istedi.

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Seyhan ilçesinde yaşayan Yunus Emre (28) ile Melike Yağmur U. (28) 7 yıl önce evlendi. Bu evlilikten 6 yaşındaki Hakan ismini verdikleri çocukları oldu. İki ay önce de ikiz erkek bebekleri oldu. Ancak bir süre önce psikolojisi bozulan Yunus Emre U. doktora gidip tedaviye başladı. Buna rağmen psikolojisi düzelmeyen Yunus Emre U. sabah saatlerinde karısıyla tartıştı.

Tartışma sonrasında karısını çocuklarının da evde olduğu sırada kafasından vurdu. Bu sırada babası Hakan U. eve gelip oğlunun elinden silahı almaya çalıştı. Ancak Yunus Emre U. babasına, “Seni de vururum” diyerek kafasına tabancayı dayayıp ateş etti. Baba hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karı-kocayı Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Karı-kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlatırken, evde bulunan 6 yaşındaki ve 2 aylık çocukları yakınlarına emanet edildi.