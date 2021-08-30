AKP ilçe yönetimi Atatürk’ün yerine Erdoğan’ın fotoğrafını koydu

Çanakkale'de AKP Çan İlçe Başkanlığı, 30 Ağustos mesajında Atatürk'ü yok sayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

Halil ATAŞ

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AKP Çan İlçe Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ü yok sayarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını koydu.

Tepki çeken paylaşımda, “Her zafer gibi, 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Bu coğrafyayı bize vatan kılmak için bin yıldır cepheden cepheye koşarak can veren, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen tüm şehitlerimizi şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!” ifadelerine yer verildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yok sayıldığı mesaj tepkiyle karşılandı.

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