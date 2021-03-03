Alevlere teslim olan evdeki yaşlı çifti komşuları kurtardı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Irmak Mahallesi 35 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın teras katında Mustafa A. (90) ve Sıdıka A. (88) çiftine ait evden alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden çiftin yardımına komşuları koştu. Çift komşuları tarafından evden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Uzun uğraşlar sonucu alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken ev yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangının klimadan çıktığı değerlendirilirken, hafif şekilde yaralanan çift Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)