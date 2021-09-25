Ambulans şoförü coronadan yaşamını yitirdi

Adana'da ambulans şoförü olarak görev yapan Hacı Ömer Çınar, corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Adana Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı olarak Saimbeyli 112 Acil Sağlık İstasyonu’nda görevli ambulans şoförü Hacı Ömer Çınar, bir süre önce corona virüsü teşhisiyle Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Çınar, dün Saimbeyli'de toprağa verildi.

Hacı Ömer Çınar'ın üyesi olduğu Öz Sağlık-İş Sendikası’ndan paylaşılan mesajda, “Covid-19 bir üyemizi daha hayattan kopardı. Adana 112 Saimbeyli Ekibinde görev yapan üyemiz Hacı Ömer Çınar yakalandığı Covid-19’a yenik düşmüştür. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve Öz Sağlık-İş camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

Türk Tabipleri Birliği de Çınar'in ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Hacı Ömer Çınar'ın ölümüyle birlikte Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 465'e yükseldi.