Anaokulu öğretmeni corona nedeniyle hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde anaokulu öğretmenliği yapan Aylin Alpan Erdemir (48), yakalandığı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

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Derince ilçesindeki özel bir anaokulunda öğretmen olan Aylin Alpan Erdemir, bir süre önce corona virüsüne yakalandı. Hastalığı ağır geçiren Erdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti.

Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin vefatını resmi sosyal medya hesabı üzerinden, “Anaokulu öğretmenimiz Aylin Erdemir vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı dileriz” ifadeleri ile duyurdu. DHA

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