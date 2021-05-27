Antalya’nın gizli cennetinde betonlaşmaya mahkeme engeli

Antalya Gazipaşa'daki doğal-arkeolojik koruma alanları ve nitelikli tarım alanlarının olduğu ‘Selinti’ bölgesinin beton yığınına çevirecek imar planını, çevrecilerin mücadelesi sonucunda mahkeme kararı ile durduruldu.

Gazipaşa'da yer alan ve Selinti olarak bilinen bölgedeki Kahyalar kıyısından Akdeniz akan çayın bulunduğu, 2. ve 3. derece doğal sit alanı olarak kabul edilen Kahyalar Kıyı Bandı'na daha önce Gazipaşa Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla hazırlanan, ‘doğal miras' olarak adlandırılan alanın imara açılmasına yönelik plan Antalya 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

MÜCADELE SONUÇ VERDİ

Bölgenin betonlaştırılmasına karşı verilen mücadelede sürecinin başından bu yana dahil olan Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “3. Derece Doğal Sit olarak tescilli, doğal nitelikte. Üzerinde yapılaşma bulunmayan Gazipaşa İlçesi, Burhan ve Sarıağaç Mahalleleri (Kahyalar) kıyı sahil şeridi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar Planı revizyonu yapılarak “Turizm Tesis Alanı” olarak planlanmıştı. Gazipaşa Belediyesi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca, 27/11/2019 tarih ve 355 sayılı aldığı karar ile Kahyalar bölgesinde, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı Uygulama İmar Planını yürürlüğe soktu.

Gazipaşa Sahillerini betona gömecek bu plana karşı, Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin 10 vatandaş ile birlikte açtığı davada mahkeme, Gazipaşa Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygun gördüğü; 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının yürütmesini durdurarak dünya çapında çekim merkezi olarak bilinen alanların ranta kurban edilmesinin önüne geçmiş oldu. Antalya 2. İdare Mahkemesi, planların İmar Mevzuatına, Planlama Tekniğine, Şehircilik İlkelerine ve Kamu Yararına uygun olmadığı sonucuna vararak planları iptal etti”