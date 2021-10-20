Araç ihalelerine fesat karıştıran çete çökertildi

İstanbul ve Artvin'de araç ihalelerine fesat karıştıran otopark çetesine operasyon düzenlendi. Kartal'daki yediemin otoparkındaki baskında şebeke lideri M.E., ile 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Mali Şube Ekipleri, 6 aylık takibin ardından, hacizden satışa çıkan arabaların ihalesine girmeye çalışanları, girenleri tehdit ve darp ederek saf dışı bırakan, M.E. liderliğindeki çeteye yönelik Kartal’da bulunan Yediemin Otoparkı’na operasyon düzenledi.

Kartal’da bulunan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul ve Artvin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı.

Polis ekipleri uzun süredir operasyon için çalışma yürüttü. İddiaya göre özellikle icralık olan araçlar Yediemin Otoparkı’na çekiliyor, ardından da ihaleye çıkarılıyordu. Bazı otoparklara konuşlanan çeteler vatandaşların o ihalelere girmelerini engelliyor, araçları düşük fiyatla kendileri alıyordu.

İHALEYE GİRENLERİ DÖVÜYORLARDI

Yine iddiaya göre İhaleye giren kişileri de araçlarını teslim almaya gelirken hem darp ediyorlar hem de araçları da sökerek veriyorlardı, fahiş otopark ücretleri uyguluyorlardı.

Ekipler otoparktaki ofislerde, araçlarda ve şahısların evlerinde de aramalarda bulundu. Aramalarda silah ve silah mühimmatı de ele geçirildi.

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