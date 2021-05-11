Askıda Fatura uygulaması ile 2 bin ailenin su faturaları ödendi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için “Biz birlikte güçlüyüz” diyerek başlattığı “Askıda Fatura” uygulaması paylaşma ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında da devam etti. Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilen uygulama, tam kapanma ile birlikte su faturalarını ödemede güçlük çeken ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturdu.

2 BİN AİLE MUTLU

‘Askıda Fatura’ kampanyasında 30 Nisan'dan bu yana 2 bin ailenin faturası hayırsever Antalyalılar tarafından ödendi. Böcek, “Bütçesi el veren yardımsever vatandaşlarımız, dayanışma ayı Ramazan'da su faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımızın faturalarını ödeyerek destek oldular. Veren elin alan eli görmediği bir anlayışla yardımlaşma ağımızı büyüttük. Paylaşmayı ve dayanışma ile zor günleri birlikte aşacağız” dedi.