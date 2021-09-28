Aynı kavşakta bir hafta arayla ikinci TIR kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı TIR, minibüse, kontrolden çıkan minibüs de yanındaki otomobile çarptı. Kazada 2'si ağır 6 kişinin yaralanırken, aynı kavşakta geçen hafta da freni boşalan bir TIR'ın 6 aracı biçtiği ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Kaza, saat 18.30 sıralarında Denizli-Antalya karayolunun Dinar ilçe merkezindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

Zülküf T. yönetimindeki 03 AAU 964 plakalı TIR, iddiaya göre sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu Yasin Y.’nin kullandığı 20 BE 726 plakalı boş öğrenci servis minibüsüne çarptı.

Savrulan minibüs de hemen yanında ilerleyen Fatih K.’nin kullandığı 03 SK 087 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan TIR ise yaklaşık 600 metre ileride durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Fatih K., aynı araçta bulunan Muhammet A., Ayşe A. ve Ayşe K. ile çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayan minibüs şoförü Yasin Y. ve TIR şoförü Zülküf T. yaralandı.

Fatih K.’ya ayakta müdahale eden ekipler diğer yaralıları ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan Ayşe A. ve Ayşe K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR şoförü Zülküf T., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

BİR HAFTA ÖNCE DE KAZA OLDU

Öte yandan, 21 Eylül günü aynı kavşakta freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önüne kattığı 6 aracı biçmiş, 1’i ağır 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. DHA