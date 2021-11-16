Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Yorganla engel olmaya çalıştı

Kayseri'de, sağlık memuru babası Cuma Ali Ceylanı (42) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan kızı C.C. (15) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Olay, 3 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesindeki evde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çift, tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. de gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçaklamaya başladı. Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı. Anne Emel Ceylan’ın ihbarıyla eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Cuma Ali Ceylanın öldüğünü belirlerken, C.C. ise polis tarafından suç aletiyle gözaltına alındı. Emel Ceylan da ifadesi için emniyete götürüldü. C.C., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cuma Ali Ceylanın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından teslim alınıp, Pınarbaşı ilçesi Şabanlı Mahallesinde toprağa verildi.

‘BABAMDAN HİÇ SEVGİ GÖREMEZDİM’

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede C.C. hakkında, ‘üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Muhabirlerin ulaştığı iddianamede ifadesine yer verilen C.C.’nin, “Annem ve babamın arası uzun zamandan beri iyi değildi. Babam, annemi aldatıyordu. Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik sonra aradan birkaç ay zaman geçti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Duymasını istediğim bazı sözler söyledim. Uyanmadı.

Başında bir süre bekledim ardından odaya gidip bir süre ailemi düşündüm ardından da babamı öldürmeye karar verdim. Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Babamın boğazını sıkmaya başladım. Gözleri oynuyordu. Hareket etmiyordu. Odama giderken, babam ölmemişti. Annem, polise haber verdi. Polisler gelene kadar da odamda bekledim” dediği öğrenildi.

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesinin ardından C.C.’nin yargılanmasına başlanacak. (DHA)

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