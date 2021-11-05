Bağcılar’da karşılaşan CHP ve AKP’li isimler sohbet etti

İstanbul Bağcılar'da esnaf ziyareti sırasında karşılaşan AKP ve CHP'li siyasetçiler, meclisteki tartışmaların aksine renkli görüntüler verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP Milletvekili Tülay Kaynarca ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sohbet etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bağcılar’da Yaşlı Bakım Evi’nin açılışına katılan AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AKP İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz’le birlikte esnafı ziyaret etti. Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi’nde dolaşan AKP’li siyasiler, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat İmrek ile karşılaştı.

Bir araya gelen AKP ve CHP’liler selamlaşmanın ardından sohbete başladı. Birbirlerine hal hatır soran taraflar daha sonra gündem üzerine konuştu. DHA



İlginizi Çekebilir CHP örgütlerinden “asgari ücret” ile ilgili ortak açıklama: Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır