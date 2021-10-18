Bandırma’da feci kaza: 2 ölü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

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Sabah saatlerinde meydana gelen kazada 59 yaşındaki Abdullah T. idaresindeki ticari araç ile 53 yaşındaki İbrahim Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası adeta savaş alanına dönen yolda duran diğer araçlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada araçların içinde sıkıştıkları belirlenen Abdullah T. ve İbrahim Ç. adlı vatandaşlar hayatlarını kaybetti.

Vefat eden vatandaşların cansız bedenleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırılırken, kaza sonrası trafiğe kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yol temizlendikten sonra trafiğe yeniden açıldı. İHA