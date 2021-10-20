Başına odunla vurulan komşu cinayetine 15 yıl hapis

Çorum'un Mecitözü ilçesinde istiflenen odun yığınlarını dağıttığı gerekçesiyle çıkan kavgada 83 yaşındaki komşusu Ahmet Topçu'yu başına odunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 43 yaşındaki Zeynep Kaynara, 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Kaynar cezaevine götürülürken, bir yakını, uzun süre cezaevi aracının peşinden koştu.

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Olay, 26 Aralık 2020de Mecitözü ilçesine bağlı Sırçalı köyünde meydana geldi. Ahmet Topçu, komşusu Zeynep Kaynardan köy yolunun kenarında istiflediği odunları kaldırmasını istedi. Ancak Zeynep Kaynar, odunları kaldırmadı.

Bunun üzerine Ahmet Topçu, iddiaya göre odunları alıp, sağa sola atınca taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zeynep Kaynar, eline geçirdiği odunla Ahmet Topçu’nun başına vurdu.

Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan, kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ahmet Topçu yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Zeynep Kaynar, eşi Hüseyin Kaynar (43) ve kızı Tuğçe B. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Zeynep Kaynar tutuklandı, eşi ve kızı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

“KAFASINA VURMAK DÜŞÜNCEM YOKTU”

Zeynep Kaynar hakkında Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘Kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Zeynep Kaynar ile tutuksuz sanıklar, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Kaynar çifti ile kızı Tuğçe, ölen Topçunun ailesi ile taraf avukatları da katıldı.

Tutuklu sanık Zeynep Kaynar, şöyle konuştu:

“Ahmet Topçu, evimizin az ilerisinde köy yolu üzerinde istif halinde olan odunlarımızı etrafa dağıtıyordu. Yanına gidip, neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda, seni ilgilendirmez diyerek küfürler savurmaya başladı. Birden bana saldırdı ve sağa sola çekiştirmeye başladı, o sırada kızım geldi ve kızıma da saldırdı.

Kızımın gırtlağından tutup havaya kaldırdı ve sağa sola çarpmaya başladı. Hem benim hem de kızımın elbiselerini yırttı. Ben de kızımı onun elinden kurtarmak için yerden aldığım odunu sağa sola savurup korkutmak istedim. Odunu kafasına değil, omzuna vurdum. Amacım onu öldürmek değildi. Kafasına vurmak gibi bir düşüncem de yoktu. Kasten öldürmedim, aramızda da hiçbir zaman husumet yoktu, ben yüce adalete sığınıyorum, keşke olmasaydı, pişmanım.”

KAVGA GÜNÜ EKMEK PİŞİRİP GÖTÜRDÜM

Tutuksuz yargılanan Tuğçe B. ise savunmasında, “Ahmet Topçu bana saldırdı ve ben onun elinden kurtulmak için çok çaba harcadım, elinde çırpınıyordum. Annem beni kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Olayın olduğu gün kavgadan önce, ben bu kişiye ekmek pişirip götürdüm, aç kalmasını istememiştik, öldürme gibi bir durumumuz asla olamaz” diye konuştu.

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Tutuksuz yargılanan Hüseyin Kaynar ve kızı Zeynep B.’nin beraatına karar verildi. Kasten öldürme’ suçundan yargılanan Zeynep Kaynara ise suçun tahrik altında işlenmesi nedeniyle iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi.

Karar sonrası duruşma salonunda bulunan Kaynarın yakınları fenalık geçirdi. 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Zeynep Kaynar’ın bindirildiği cezaevi aracı önüne çıkan bazı yakınları polis tarafından uzaklaştırıldı. Bir sanık yakını ise uzun süre cezaevi aracının arkasından koştu. DHA