‘Beni bu duruma düşürenler utansın’ diyerek 50 senedir yaşadığı yeri terk etti

Akrabalarıyla miras paylaşımı yüzünden tartışma yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Kurt, mülkünü satarak 50 yıldır ikamet ettiği Sakarya’nın Serdivan ilçesini terk etme kararı aldı. Kurt, evinin üzerine de ‘bu duruma düşürenler utansın’ yazısı astı.

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Sakarya'nın Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi’nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Kurt, eşi Zekiye Kurt'un akrabaları ile mirasın paylaşımı esnasında sorun yaşadı. 67 yaşındaki Mehmet Kurt, yaşadığı sorun sebebiyle mal ve mülkünü satarak 50 yıldır ikamet ettiği mahalleyi terk etme kararı aldı.

Evi ile çiftçilik yaparken kullandığı tarım aletlerini satılığa çıkartan Kurt, evinin üzerine yazdığı ‘Bu duruma düşürenler utansın' yazı ile de yaşadığı olaya tepkisini gösterdi.

Yaşanan olay ile alakalı konuşan Mehmet Kurt, “Mal paylaşımı konusunda akrabalarımız ile birtakım olumsuz olaylar yaşadığımdan dolayı mal ve mülkümü satmaya karar verdim. Ve bir takım iftiralara uğradık, mal meraklısı olmamamıza rağmen, iftiralara maruz kaldık. Bu da benim psikolojimi bozdu. Daha olumsuz olaylar yaşamamak için mal ve mülkümü satma kararı aldım. En azından bir arazimde konteynırım var orada yaşayıp, hayatımı devam ettirmeyi, en iyisinin de bu olacağını düşündüm. Mal ve mülkümü satarak yaşadığım bu yeri terk edeceğim, beni bu duruma düşürenler utansın. 50 senedir burada yaşıyorum” dedi.

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