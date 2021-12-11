Bir kaza kurşunu iki kurban

İddiaya göre temizlediği tabancanın ateş almasıyla Kemal Ö. (39) ve dini nikahla birlikte yaşadığı Gamze G. (45) yaralandı.

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Kırıkkale Balışeyh’te Kemal Ö.’nün evde temizlediği tabanca, iddiaya göre, kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, önce dini nikahla birlikte yaşadığı Gamze G.’nin koluna ve duvara, buradan da sekerek Kemal Ö.’ye isabet etti. Yaralanan Kemal Ö. ve Gamze G., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kemal Ö. ve Gamze G.’nin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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