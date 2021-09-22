Bodrum açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 16 göçmen, Bodrum sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına geçmek için lastik bot ile denize açılan 16 göçmeni Yunan sahil güvenliği tekrar Türk karasularına geri itti. Açık denize sürüklenen göçmenler yapılan ihbar üzerine Bodrum Limanı'ndan hareket eden sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarılarak Bodrum'a getirildi. İfadeleri alınan göçmenler daha sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İl Göç İdaresi Bürosu'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.