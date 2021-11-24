Bombacı parmak izinden yakalandı

Hakkari'de toprağa gömülü vaziyette bulunan el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinde parmak izi bulunan A.H., Gaziantepte yakalanıp tutuklandı. A.H.nin ifadesi doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 07 Ekimde Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde toprağa gömülü bulunan EYP düzeneğinde parmak izi saptanan A.H.yi yakalayıp gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen A.H., ifadesinde kendisine gösterilen fotoğraflardan Kandil bölgesinde gördüğü A.A.’yı da teşhis etti. Sorgusunun ardından A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.H.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonu genişleten Gaziantep polisi, 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, evlerinde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 13 mermi ile dijital materyaller ele geçirildi.

DHA

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