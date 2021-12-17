‘Borçlanma faizlerinin yüzde 30’un üzerine çıkacağını hep beraber yaşayacağız’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde grubu adına açıklamada bulundu. Erhan Usta, ekonomiye ilişkin değerlendirme yaptı.

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Enflasyonla mücadelenin polise bırakıldığını kaydeden Usta, “Türkiye’de fiyat istikrarı tamamen kayboldu. Yüksek enflasyon hayatımıza geri döndü. Türkiye 1970’li, 1980’li, 1990’lı yılları yaşıyor. Merkez Bankası, enflasyonla mücadeleyi bıraktı. Enflasyonla mücadele polise bırakıldı, denetim elemanlarına bırakıldı ve son olarak da Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) bırakıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir kur şoku yaşıyoruz” dedi.

“BORÇLANMA FAİZİ YÜZDE 30’UN ÜZERİNE ÇIKACAK”

Tarihte yaşanan ekonomik krizlere değinerek, 2021 yılında da bir ekonomik kriz yaşandığına dikkat çeken Usta, şöyle konuştu:

* Gelelim bugüne ‘2021 krizi’ diyeceğimiz bu krizde ise bu yılın en düşük kuru 6,88, en yüksek kuru 17,14 olmuştur. Nominal kur artışı yüzde 149’dur. O yüzden diyorum, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek kur şokudur.

* Reel artış daha da vahimdir yüzde 106, yani 1994 krizinde yüzde 17,5 olan reel kur artışı, 2001 krizinde yüzde 26 olan reel kur artışı, bu krizde yüzde 106’dır. Bunu mutlak surette görmemiz gerekiyor.

* Dolayısıyla yüksek faiz ekonominin her yanında, politika faizinin düşürüldüğüne bakmayın, ekonomide cari olan faiz oranları, siz politika faizini düşürdükçe onlar artıyor.

* Borçlanma faizleri yüzde 23’e gelmiş, önümüzdeki aylarda borçlanma faizlerinin yüzde 30’un üzerine çıkacağını hep beraber yaşayacağız. DHA